Fransa, Berlin'deki Dünya Kupası'nda 2'de 2 yapıp çeyrek finale yükseldi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Fransa, Güney Kore'yi 95-69 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve doğrudan çeyrek finale çıktı. Aynı grupta Macaristan, Nijerya'yı 71-67 devirdi; Nijerya'nın elenmesi kesinleşirken, Macaristan ve Güney Kore eleme turu oynayacak.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na 4 maçla devam edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın ikinci gününde A ve B gruplarında ikinci müsabakalar oynandı.
B Grubu'nda 2'de 2 yapan lider Fransa, son maçlar öncesinde doğrudan çeyrek finale yükseldi. Birer galibiyeti bulunan Macaristan ve Güney Kore'nin çeyrek final için eleme turu oynamaya hak kazandığı grupta iki mağlubiyet yaşayan Nijerya'nın ise elenmesi kesinleşti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Mali-İspanya: 82-73
Almanya-Japonya: 74-58
B Grubu
Nijerya-Macaristan: 67-71
Fransa-Güney Kore: 95-69
Kaynak: AA
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