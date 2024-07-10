Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Jonas Vingegaard kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Jonas Vingegaard kazandı

Visma-Lease a Bike takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard, Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını kazandı. Yarışın en prestijli etaplarından biri olan bu etap, Evaux-les-Bains ile Le Lioran arasındaki 211 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Vingegaard, tırmanma ve iniş bölümlerinin bulunduğu dağ etabını 4 saat 58 dakikada tamamlayarak birinci oldu. Genel klasmanda liderlik ise Tadej Pogacar'ın elinde bulunuyor.

10.07.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

111. Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Visma-Lease a Bike takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Evaux-les-Bains ile Le Lioran arasındaki 211 kilometrelik etapla devam edildi.

Son 2 yılın şampiyonu Vingegaard, son 50 kilometresinde tırmanma ve iniş bölümlerinin bulunduğu dağ etabını, 4 saat 58 dakikalık süresiyle Tadej Pogacar'ın (BAE Emirates takımı) bir saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 6 saniyeye çıkardı.

Turun 12. etabı, yarın Aurillac ile Villeneuve-Sur-Lot arasındaki 203,6 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 45 saat 34 saniye

2. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +1 dakika 6 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 14 saniye

Kaynak: AA

Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Jonas Vingegaard kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:36:50. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Jonas Vingegaard kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement