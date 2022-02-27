Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir - Son Dakika
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Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir

27.02.2022 17:18
Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir

Son Dünya şampiyonu Fransa, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel Le Graet, Rusya'nın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini ancak bu konuyu diğer federasyonlarla henüz görüşmediğini belirtti.

Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya Avrupa ülkeleri bir bir yaptırım uygularken spor dünyası da saldırılar karşısında sessiz kalmıyor. Son olarak Fransa, FIFA'ya çarpıcı bir çağrıda bulundu.

FRANSA, RUSYA'NIN İHRACINI İSTİYOR

AFP'de yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel Le Graet, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Bu çağrı üzerine FIFA'nın alacağı karar merak konusu oldu. FIFA eğer Fransa'nın ihraç talebine olumlu yanıt verirse Rusya, Katar'da düzenlenecek dev organizasyonda yer alamayacak.

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Son Dakika Spor Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir - Son Dakika


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