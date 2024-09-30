Lyon'da Wilfried Zaha krizi! 1 ayda istenmeyen adam oldu - Son Dakika
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Lyon'da Wilfried Zaha krizi! 1 ayda istenmeyen adam oldu

Lyon\'da Wilfried Zaha krizi! 1 ayda istenmeyen adam oldu

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, takımının deplasmanda 2-1 kazandığı Toulouse maçında umursamaz tavrı ve kötü performansıyla tepki topladı. Taraftarların topa tuttuğu Zaha, teknik direktör Pierre Sage tarafından da eleştirildi. Maç sonrasında konuşan Sage, ''Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor'' dedi.

30.09.2024 16:57
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Galatasaray'dan Fransız ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, takımının Toulouse'u deplasmanda 2-1 yendiği mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kaldı.

58. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Lyon'un sahibi John Textor'un transferi olan Zaha, ilk kez geçtiğimiz perşembe günü Olympiakos'a karşı oynadı ve oyuna girdikten 5 dakika sonra Said Benrahma'nın golünde asisti yaptı. Umut veren performansı sonrası Toulouse karşısında ilk 11'de şans bulan Zaha, 58. dakikada oyundan alındı.

UMURSAMAZ TAVIRLARI TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Fransız spor gazatesi L'Equipe tarafından 10 üzerinden 2 puanla maçın en kötüsü seçilen Zaha'nın performansına Lyon taraftarları da tepki gösterdi. Zaha'nın olumsuz performansı yanında saha içindeki 'umursamaz' davranışlarının da taraftarın tepkisini çektiği belirtildi.

"İLK ZAHA'YI OYUNDAN ALDIM"

Maç sonrası Dazn'a konuşan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha eleştirileri hakkında "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Onun gelişeceğini biliyorum. Geçen sefer oyuna girdi ve gittikçe güçleniyor. Yavaş yavaş takıma entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Lyon'da Wilfried Zaha krizi! 1 ayda istenmeyen adam oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • nermin karadağ:
    Okan hoca oyuncuya futboldann soğuttu 18 51 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Galatasaray'da bile adam olmadıysa daha iflah olmaz demektir. futbolu bırakma zamanı gelmiş 12 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lyon'da Wilfried Zaha krizi! 1 ayda istenmeyen adam oldu - Son Dakika
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