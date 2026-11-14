Fransa hocası Zidane, Türkiye'nin zorluk çıkaracağını, kazanmaları gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa hocası Zidane, Türkiye'nin zorluk çıkaracağını, kazanmaları gerektiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak Fransa'nın teknik direktörü Zidane, üst tura çıkmak için kazanmaları gerektiğini belirtti. Zidane, Türkiye'nin zorluk çıkaracağını vurgulayarak dikkatli olmaları gerektiğini, Mbappe'nin forma giyebileceğini söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, Türkiye'nin kendilerine zorluk çıkaracağını ve dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Zidane, İtalya deplasmanında pozitif şeyler yaptıklarını ancak mağlup olunca iyi şeylerin görünmediğini belirtti.

Yarın kazanmaları gerektiğinin altını çizen Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin problemi bulunmadığını ve yarın forma giyebilecek durumda olduğunu dile getiren Zidane, şunları kaydetti:

"İtalya maçında 3 gol yedik. Ama defansımız kötü olduğu için olmadı bu. Bazen ileride iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz kulüp değiliz. Antrenmana vaktimiz olmadı. Az maç ve az antrenman var. İtalya maçını kaybettik ama yarınki maça konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yarın farklılıklarımız olacak. Bir üst tura çıkmak için yarın işi bitirmemiz gerekiyor. Tek amacımız üst tura yükselmek."

Teknik direktör Zinedine Zidane ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Lucas da Cunha da yarın oynanacak mücadelede tek amaçlarının galip gelmek olduğunu belirterek, "Hocamız bana çok güveniyor ve bu durum beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıBasın ToplantısıTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Arzum Şenses AK Parti saflarına geçti: Üyelik rozeti Yalıkavak’ta takıldı Arzum Şenses AK Parti saflarına geçti: Üyelik rozeti Yalıkavak'ta takıldı
21:43
Inter’i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı
Inter'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı
21:35
Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdi
Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdi
21:21
Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 22:18:00. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa hocası Zidane, Türkiye'nin zorluk çıkaracağını, kazanmaları gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android