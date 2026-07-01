Fransa, İsveç\'i 3-0 ile Geçti

FRANSA, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda New Jersey'de oynanan Son 32 turu maçında rakibi İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Hollandalı Hakem Danny Desmond Makkelie düdük çaldı. Maçta üstünlük sağlayan Fransa, ilk yarıyı 45'inci dakikada Mbappe'nin attığı golle önde tamamladı. Fransa ikinci devrede ise 53'üncü dakikada Bradley Barcola ve 74'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin golleri ile İsveç'i 3-0 yenerek turu geçti. Fransa, D Grubu maçında Türkiye'yi grubun dışında bırakan Paraguay ile Son 16'da karşılaşacak.