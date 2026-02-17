Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

17.02.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Fransa, biatlon erkekler 4x7.5 km bayrakta altın madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Fransa, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 11. gününde biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ve Eric Perrot'dan oluşan Fransa, bir saat 19 dakika 55.2 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı.

Milano-Cortina 2026'daki üçüncü altın madalyasını kazanan Fransız biatlet Fillon Maillet, kış oyunlarındaki madalya sayısını ise 8'e çıkardı.

Norveç'in 9.8 saniye geride gümüş madalya aldığı kategoride, bronz madalya ise 57.5 saniye farkla İsveç'in oldu.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Fransa, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 20:42:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.