2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Fransa, altın madalya elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 11. gününde biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.
Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ve Eric Perrot'dan oluşan Fransa, bir saat 19 dakika 55.2 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı.
Milano-Cortina 2026'daki üçüncü altın madalyasını kazanan Fransız biatlet Fillon Maillet, kış oyunlarındaki madalya sayısını ise 8'e çıkardı.
Norveç'in 9.8 saniye geride gümüş madalya aldığı kategoride, bronz madalya ise 57.5 saniye farkla İsveç'in oldu.
Son Dakika › Spor › Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
