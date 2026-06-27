Fransa Namağlup Tura Yükseldi

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup ederek namağlup bir üst tura çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Fransa ile Norveç, Boston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği mücadeleyi Fransa, 4-1 kazandı. Fransa'nın gollerini 7 ve 20 ve 32. dakikalarda hat-trick yapan Dembele ile 90+4. dakikada Doue attı. Norveç'in tek golünü ise 21. dakikada Thelo Aasgaard kaydetti.

Bu sonuçla, Didier Deschamps'ın öğrencileri 3'te 3 yaparak 9 puanla grubu namağlup lider tamamladı. Norveç ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise Senegal, Irak'ı 5-0 mağlup ederek ilk puanını aldı ve adını 3. sıraya yazdırdı. - İSTANBUL