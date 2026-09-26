Fransa, Türkiye'yi 1-0 yendi; Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Fransa, Türkiye'yi 1-0 yendi; Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart gördü

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Fransa, Türkiye\'yi 1-0 yendi; Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart gördü
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Kocaeli'nde oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 0-1 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Fransa'nın golünü 54. dakikada Mbappe kaydetti; Uğurcan Çakır ise 87. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Arda Güler'in soldan kullandığı köşe atışında arka direkte İsmail'in kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Maignan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

54. dakikada Olise'nin sağdan gönderdiği ara pasta ceza sahasının solunda topla buluşan Mbappe'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

69. dakikada ceza sahası içinde Cherki'nin ara pasında sağda topla buluşan Kounde'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Can Uzun'un baskısı sonucu savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kazanan Arda Güler'in dar açıdan yakın köşeye vuruşunda kaleci Maignan meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

85. dakikada VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Felix Zwayer, Barcola ile mücadelesi sırasında Uğurcan Çakır'ın ceza alanı dışında topa koluyla dokunduğu nedeniyle pozisyonunu incelemek üzere VAR monitörüne gitti.

87. dakikada incelemesini tamamlayan Felix Zwayer, kaleci Uğurcan Çakır'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer,

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın (Eren Elmalı dk. 75), Salih Özcan, İsmail Yüksek (Melih Kabasakal dk. 88), Ferdi Kadıoğlu (Deniz Gül dk. 90+3, Arda Güler, Can Uzun (Kerem Aktürkoğlu dk. 75), Barış Alper Yılmaz (Altay Bayındır dk. 88)

Yedekler: Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Turffert, Rayan Cherki (Eduardo Camavinga dk. 78), Manu Kone, Adrian Rabiot, Michael Olise (Bradley Barcola dk. 78), Ousmane Dembele (Esteban Lepaul dk. 90), Kylian Mbappe (Desire Doue dk. 59)

Yedekler: Guillaume Restes, Jean Butez, Pierre Kalulu, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Lucas da Cunha, Jeremy Jacquet

Teknik Direktör: Zinedine Zidane

Gol: Kylian Mbappe (dk. 54) (Fransa)

Kırmızı kart: Uğurcan Çakır (dk. 87) (Türkiye)

Sarı kartlar: Arda Güler, Salih Özcan (Türkiye), Dayot Upamecano, Manu Kone, Esteban Lepaul (Fransa)

Kaynak: İHA
Uğurcan ÇakırKocaeliTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

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