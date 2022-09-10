Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki

A Milli Basketbol Takımı ile Fransa, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 87-86 kazandı. Karşılaşma sonrası Cedi Osman'a maçın normal süresinin son saniyelerinde kaçırdığı serbest atışlar sonrası tepki gösterilirken, milli voleybolcunun eşinden de çarpıcı bir paylaşım geldi.

"ART NİYET VE BİREYSELLİK BUDUR"

Karşılaşma sonrası milli basketbol Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına gönderme yapan Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin yaptığı paylaşımda, "Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olamazsınız ama nankör evet." ifadelerini kullandı. Şahin gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

EDA ECE'DEN MİLLİ TAKIM PAYLAŞIMI

Buğrahan Tuncer maç sonu yaptığı açıklamada, "2019'dan sonra şimdi de bu. Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda" ifadelerini kullanmıştı.Tuncer'in sevgilisi ünlü oyuncu Eda Ece'nin ise Ebru Şahin ile polemiğe girmeden yalnızca A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik eden bir paylaşım yapması alkış aldı.