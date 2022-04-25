Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar - Son Dakika

Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon'un hedefi Doğukan Sinik. Uzun süredir Kerem Aktürkoğlu'nu gözleyen Fransız devi, maliyetler ve olumsuz rapor sebebiyle geri adım attı.
Kerem transferinden vazgeçen Lyon, Doğukan Sinik için devreye girdi. Fanatik'in haberine göre önümüzdeki günlerde resmi temaslar başlayacak.
Lyon, Doğukan için 3-4 milyon euro seviyelerinde bir teklif hazırladı. Antalyaspor da bu rakamlara sıcak bakalabilir. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 maçta 3 gol, 6 asist üretti.
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