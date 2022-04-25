Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar - Son Dakika
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Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar

25.04.2022 22:01
Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamaya çalışan Lyon, yön değiştirdi. Fransız devi, Antalyaspor'un kapısını bomba bir teklifle çalıyor.

Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon'un hedefi Doğukan Sinik. Uzun süredir Kerem Aktürkoğlu'nu gözleyen Fransız devi, maliyetler ve olumsuz rapor sebebiyle geri adım attı.

Avrupa'nın devi sağ gösterip sol vurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı alıyorlar

ROTA DEĞİŞTİ

Kerem transferinden vazgeçen Lyon, Doğukan Sinik için devreye girdi. Fanatik'in haberine göre önümüzdeki günlerde resmi temaslar başlayacak.

Avrupa'nın devi sağ gösterip sol vurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı alıyorlar

FRANSA YOLCUSU

Lyon, Doğukan için 3-4 milyon euro seviyelerinde bir teklif hazırladı. Antalyaspor da bu rakamlara sıcak bakalabilir. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 maçta 3 gol, 6 asist üretti.

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Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor, Doğukan, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar - Son Dakika
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