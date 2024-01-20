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Fransız takımları arasında kupa maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Fransız takımları arasında kupa maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı

Fransa Kupası son 32 turunda Nice ile Bordeaux arasında oynanan maç öncesi statta iki takımın taraftarları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti ve maç 5 dakika ertelendi. Olay sırasında sis bombası atıldı. Nice Kulübü, Bordeaux taraftarlarının bir afiş çalma girişimi sonrasında kavga çıktığını iddia etti. Nice, karşılaşmayı 3-2 kazanarak tur atladı.

Fransız takımları arasında kupa maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı
20.01.2024 - 22:17,
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Fransız takımları Nice ile Bordeaux arasındaki kupa maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin güneyinde Bordo kentinde, OGC Nice Kulübü ve Bordeaux arasındaki Fransa Kupası son 32 turu mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları arasında statta bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığı kaydedildi.

Dakikalarca süren kavgaya özel polis birimi müdahale ederken, maç 5 dakika ertelendi.

Olay sırasında bir futbolcuya ve Nice taraftarlarının bulunduğu alana sis bombası atıldı.

Polisin kavga edenleri ayırmasının ardından maç başladı.

Nice Kulübünden X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bordeaux taraftarlarının, Nice taraftarlarının bir afişini çalma girişimi sonrasında kavga çıktığı iddia edildi.

Açıklamada, yetkili mercilerden olayın nedenlerinin aydınlatılması talep edilirken, Nice Kulübünün taraftarlarının maç öncesi yaşadığı saldırıyı kınadığı ifade edildi.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Nice tur atladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransız takımları arasında kupa maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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