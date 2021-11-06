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Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0

06.11.2021 18:06
Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0

STAT: AntalyaHAKEMLER: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet ÇavuşFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Güray Vural (Dk. 90+2 Milosevic), Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Ersin), Ufuk Akyol, Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Doğukan Sinik (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet ÇavuşFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Güray Vural (Dk. 90+2 Milosevic), Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Ersin), Ufuk Akyol, Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 77 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 70 Ghacha)ALTAY: Lis - Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Poko, Aka (Dk. 61 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Pinares (Dk.86 Rayan), Erhan (Dk. 61 Paixao), BambaGOL: Dk. 49 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Thiam, Thaciano (Altay)Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Altay'ı 49'uncu dakikada Mukairu'nun attığı gol ile 1-0 yendi.2'nci dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında, Bahadır'ın uzun pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden sırasıyla Mukairu ve Fredy'nin vuruşlarında da kaleci Mateusz başarılıydı.23'üncü dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fredy'nin ceza sahasına yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.34'üncü dakikada Bamba'nın ceza yayına yakın noktadan vuruşu kalecide kaldı.39'uncu dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza alanı içi sağ çaprazından sert şutu kalecinin sağından direğe yakın bir noktadan dışarıya çıktı.İlk yarı golsüz sona erdi.49'uncu dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Mukairu, sağ kanattan rakip ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mukairu'nun vuruşunda top kalecinin sağından arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.54'üncü dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu kalenin az farkla üstünden auta gitti.57'nci dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Amilton ceza alanı içinde kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın vuruşunu kaleci bu kez kornere çeldi.66'ncı dakikada Cesar Pinares'in sert şutunu kaleci kurtardı.87'nci dakikada Ghacha rakip futbolcunun hatasından topu önünde buldu. Orta alandan topu sürerek ceza alanına kadar giren Ghacha kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşundan top kaleciden döndü.Maçı, Fraport TAV Antalyaspor 1-0 kazandı.

- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0

Doğukan Sinik, Antalyaspor, Altay, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - Altay: 1-0 - Son Dakika
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