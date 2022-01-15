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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.01.2022 21:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Ekrem KanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Poli, Fredy, Ghacha (Dk. 74 Admir Mehmedi), Doğukan Sinik (Dk. 90+5 Milosevic), Wright (Dk. 64 Crivelli)Fenerbahçe: Berke Özer (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Ekrem Kan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Poli, Fredy, Ghacha (Dk. 74 Admir Mehmedi), Doğukan Sinik (Dk. 90+5 Milosevic), Wright (Dk. 64 Crivelli)

Fenerbahçe: Berke Özer (Dk. 85 Osman Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel, Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Pelkas), Zajc, Sosa (Dk. 80 Gustavo), Mesut Özil (Dk. 63 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 64 Muhammed Gümüşkaya), Serdar Dursun

Goller: Dk. 72 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 81 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 71 Veysel Sarı, Fredy, Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Ghacha'nın ceza sahası içerisinden yerden ortasına hareketlenen Güray Vural'ın penaltı noktasına yakın bir bölgeden sert şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

55. dakikada Kudriashov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wright'ın kale önünde gelişine yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Güray Vural'ın sol köşe direğine yakın bir yerden orta şut karışımı vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

70. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.

81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağladı. Admir Mehmedi'nin sağ kanattan kale önüne ortasında topu Berke Özer, elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Naldo'nun şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in yerden vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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Doğukan Sinik, Antalyaspor, Berke Özer, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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