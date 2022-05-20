Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1 - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1

20.05.2022 22:13
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1

STAT: AntalyaHAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih MazlumFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk.85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 65 Hakan Özmert), Alassane Ndao (Dk. 65 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih MazlumFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk.85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 65 Hakan Özmert), Alassane Ndao (Dk. 65 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk.88 Gökdeniz Bayrakdar), Haji WrightGALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Nellson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Alexandru Cıcaldau), Berkan Kutlu, Ryan Babel (Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.90 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 69 Mostafa Mohamed) (Galatasaray)GOLLER: Dk. 45 Alassane Ndao (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 77 Mostafa MohamedSARI KARTLAR: Kudriashov, Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Alexandru Cıcaldau, Sacha Boey (Galatasaray)Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38'inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Antalyaspor yenilmezlik serisini 16 maça çıkarıp kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini geliştirdi. Maçla birlikte Antalyaspor puanını 59'a, Galatasaray ise 52'ye yükselterek sezonu tamamladı.10'uncu dakikada Ndao'nun defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Haji Wright'ın, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kornere çeldi.31'inci dakikada Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Haji Wright topa topuğuyla vurdu ancak kaleci Muslera'yı geçemedi.34'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Babel'in vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.45'inci dakikada Haji Wright sol kanatta topla buluşup ceza sahasına girip vurduğu top Nellson'a çarptıktan sonra Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun dokunduğu top filelerle buluştu. Yapılan VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 1-0.56'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşu üstten auta gitti.77'nci dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanan Veysel Sarı yerde yattığı sırada Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği pasla topla buluşan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu futbolcuların yaptığı itiraz karşılık bulmadı ve hakem golü verdi: 1-1.Uzatma dakikalarının sonlarında serbest vuruşta Fernando'nun vurduğu top üst direğin üstünden dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.Karşılaşmanın başında taraftarlar Nuri Şahin'in fotoğrafının ve daha önce oynadığı takımların formalarının yer aldığı ve İngilizce 'Yeni Başlangıçlar' yazan bir pankart açtı. Maç içerisinde ve sonunda ise taraftarlar Nuri Şahin lehinde tezahüratta bulundu.


- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Hakan Özmert, Veysel Sarı, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1 - Son Dakika
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