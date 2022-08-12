Antalyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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