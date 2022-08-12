Antalyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.08.2022 22:53
Antalyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR
500
Eşin Group Nazilli Belediyespor Nelik ile transfer defterini kapattı Eşin Group Nazilli Belediyespor Nelik ile transfer defterini kapattı Antalyaspor, Milosevic'in lisansını çıkartmadı Antalyaspor, Milosevic'in lisansını çıkartmadı
Kaynak: AA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
20:35 Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
20:34 Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray
20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi
19:54 Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 22:53:47. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement