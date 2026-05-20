Freiburg Taraftarları Beşiktaş Park'ta

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile karşılaşacak olan Freiburg'da Alman taraftarlar karşılaşmanın oynayacağı Beşiktaş Park'a geldi.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg, İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılama saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Freiburg taraftarları stada giriş yaptı. Gün boyunca Beşiktaş Meydanı ve stat çevresinde toplanan Alman taraftarlar, tezahüratlarla takımına destek oldu. - İSTANBUL