FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı

30.06.2022 23:24
FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı

Werder Bremen'den Süper Lig ekibi FT Antalyaspor'a transfer olan Ömer Toprak, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Werder Bremen'den Süper Lig ekibi FT Antalyaspor'a transfer olan Ömer Toprak, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna alt yapı oyuncularıyla başlayan FT Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırımızı-beyazlı genç futbolcular daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Genç çalıştırıcı Nuri Şahin de taktik antrenmanda futbolcularına eşlik etti.

Öte yandan A Takım futbolcularından Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk bireysel atletik antrenman yaptı. Yeni transferlerden Ömer Toprak da bireysel ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

(İsa Akar - İHA)

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Ömer Toprak FTA Antalyaspor'da Ömer Toprak FTA Antalyaspor'da Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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