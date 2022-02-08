Üye Girişi
FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

08.02.2022 10:20
FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını öğle antrenmanıyla tamamlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını öğle antrenmanıyla tamamlayacak.

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenmanda Beşiktaş karşısında oynayan oyuncular salonda, diğer oyuncular ise sahada çalışma yaptı. Sahadaki antrenmanda Nuri Şahin de oyuncularıyla birlikte çalışmalara katıldı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Kudriashov ise takımdan ayrı koşu yaptı. Öte yandan yine hafif sakatlığı bulunan Mehmedi'nin de Hatayspor maçının kadrosuna alınıp alınmayacağının maç saatine doğru belli olacağı öğrenildi. Saat 13.00'te son antrenmanını yapacak olan FT Antalyaspor, daha sonra Hatay'a hareket edecek.

9 Şubat Çarşamba günü Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA

FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Nuri Şahin, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
09:55 Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor
09:49 Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu?
09:47 Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:31:00. #1.11#
SON DAKİKA: FT Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement