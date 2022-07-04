FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor - Son Dakika
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FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor

04.07.2022 21:29
FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar günü lige ara verilecek. Kura çekimine göre FTA Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçla sezonu açacak. Kırmızı-beyazlı ekip 8. haftayı ise bay geçecek.

Öte yandan Antalyaspor, tesislerindeki çalışmalar ve sağlık kontrolünün ardından birinci etap kamp çalışması için Burdur'a hareket Burdur'da ilk çalışmasını akşam saatlerinde yapan güney ekibi üç hazırlık maçı yapacak. - ANTALYA

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Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada
Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor - Son Dakika

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