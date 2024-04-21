Fuad Kınalı: Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız - Son Dakika
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Fuad Kınalı: Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız

Fuad Kınalı: Adanaspor\'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, Çorum FK maçının ardından, 'Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız' dedi. Kınalı, zor bir süreç yaşadıklarını ancak Adanaspor'u bulunduğu ligde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

21.04.2024 20:50
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- Fuad Kınalı: " Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız"

ÇORUM - Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, Çorum FK maçının ardından, "Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, çok önemli bir deplasmana geldiklerini belirterek, "İlk yarı istediğimiz oyunun bir kısmını oynayabildik, bir kısmını oynayamadık. Zaman zaman futbol şansı da yanımızda olmadı. İkinci yarı tempolu ve istekli oyun oynamaya çalıştık ve bunu da başardık. İkinci yarıda oynadığımız oyundan oldukça memnunuz. Girdiğimiz pozisyonlar var" diye konuştu.

Zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Kınalı, "Bunu atlatabilecek futbolcu kadrosuna sahibiz. İnşallah Adanaspor'u bulunduğu ligde yoluna devam ettirmeye çalışacağız. Buna canı gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fuad Kınalı: Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız - Son Dakika

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