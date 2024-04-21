- Fuad Kınalı: " Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız"
ÇORUM - Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, Çorum FK maçının ardından, "Adanaspor'un ligde yoluna devam etmesi için çalışacağız" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, çok önemli bir deplasmana geldiklerini belirterek, "İlk yarı istediğimiz oyunun bir kısmını oynayabildik, bir kısmını oynayamadık. Zaman zaman futbol şansı da yanımızda olmadı. İkinci yarı tempolu ve istekli oyun oynamaya çalıştık ve bunu da başardık. İkinci yarıda oynadığımız oyundan oldukça memnunuz. Girdiğimiz pozisyonlar var" diye konuştu.
Zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Kınalı, "Bunu atlatabilecek futbolcu kadrosuna sahibiz. İnşallah Adanaspor'u bulunduğu ligde yoluna devam ettirmeye çalışacağız. Buna canı gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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