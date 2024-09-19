Fuat Çapa'dan Rizespor Maçı Öncesi Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fuat Çapa'dan Rizespor Maçı Öncesi Uyarılar

Fuat Çapa\'dan Rizespor Maçı Öncesi Uyarılar

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Başakşehir galibiyetini taktiğe bağladı, Rizespor'u uyardı.

19.09.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir FK maçını taktiksel çalışmalar sayesinde kazandıklarını söyledi. Aynı zamanda deplasmanda oynayacakları Rizespor maçına değinen Fuat Çapa, "Bu maç bizim için önemli ve zor bir karşılaşma olacak" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de dün akşam oynanan erteleme maçında Başakşehir FK müsabakasını ve deplasmanda Rizespor ile oynayacakları maç hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Fuat Çapa, "Başakşehir maçı taktiksel anlamda bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşmaydı. Başakşehir'in sezona iyi başlaması, Avrupa kupalarında göstermiş olduğu performans ortada. Son yıllarda Başakşehir her zaman ilk 5-6 içinde bulunan bir takım haline geldi. Öyle bir alışkanlığı olan kültüre sahipler. Uzun süredir birlikte oynayan oyuncu sayısının çok fazla olması, ligin özellikle ilk haftalarında çok net bir şekilde bu avantaj ön plana çıkıyor. Başakşehir karşılaşması bize tamamen taktiksel ve oyun disiplininden uzaklaşmayan bir Samsunspor izletti. Galibiyeti getiren kısım taktiksel becerilerimiz oldu diyebilirim. Samsunspor geçen sene iç sahada en iyi performans gösteren takımlardan birisiydi. Bu karşılaşmada bir takım henüz mağlubiyet yaşamamış olan tarafken diğer takımda sahasında henüz galip gelememiş olan taraftı. Özgüvenimiz ve camiamız adına bizi sevindirdi" dedi.

'BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK'

İç sahada oynadıkları disiplinde Rizespor karşısına çıkmaları gerektiğini söyleyen Çapa, "Rizespor son zamanda kadrosuna çok fazla oyuncu kattı. Geçtiğimiz sezonda takımda oynayan futbolcuların büyük bir kısmını yine takımda tuttular. Şu ana kadar alınan sonuçlar kimseyi kandırmasın. Bizi de aynı şekilde. Bu maç bizim için önemli ve zor bir karşılaşma olacak. Bundan dolayı da aynı disiplini, aynı konsantrasyonu ve aynı istihbaratı en az iç sahada yaptığımız kadar göstermek zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Samsunspor, Fuat Çapa, Rizespor, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fuat Çapa'dan Rizespor Maçı Öncesi Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Fuat Çapa'dan Rizespor Maçı Öncesi Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement