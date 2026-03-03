Fujairah Challenger Turnuvası Güvenlik Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fujairah Challenger Turnuvası Güvenlik Nedeniyle Durduruldu

03.03.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE'de düzenlenen turnuvada güvenlik alarmı sonrası maçlar yarıda kaldı, oyuncular kısa sürede alandan ayrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Fujairah Challenger Turnuvası, güvenlik alarmı nedeniyle durduruldu.

Turnuvada üç maç oynanırken kameralara yansıyan ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, oyuncuların, hakemin ve top toplayıcı çocukların, "Lütfen binanın içine girin" uyarısının ardından kortu hızla terk ettikleri görüldü.

Milli tenisçi Yankı Erel'in Çek Marek Gengel ile oynadığı eleme maçı da ilk setin başında yarıda kaldı.

ATP'den dün yapılan açıklamada, "ATP, Orta Doğu'da gelişen durumu yakından izlemekte olup oyuncularımız, destek ekipleri ve ilgili yerel makamlarla düzenli temas halindedir. Son ATP 500 etkinliğinin ardından az sayıda oyuncu ve ekip üyesinin Dubai'de kaldığını teyit edebiliriz. Onlar ve ekipleri, turnuvanın resmi otellerinde konaklamakta ve acil ihtiyaçları tam olarak desteklenmektedir. Koşullar elverdiğinde oyuncuların ve ekiplerinin güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için uygun desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu sona eren Dubai Tenis Şampiyonası'nın Rus tenisçiler Andrey Rublev ve Daniil Medvedev'in yanı sıra aralarında medya mensupları, ATP çalışanları ve Dubai turnuvasında görevli kişilerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişinin Dubai'den ayrılmaya çalıştığı basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güvenlik, Olaylar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fujairah Challenger Turnuvası Güvenlik Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:33:25. #7.11#
SON DAKİKA: Fujairah Challenger Turnuvası Güvenlik Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.