Furkan Akar bronz kazandı, short trackte Türkiye'nin ilk Dünya Turu madalyası oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Furkan Akar bronz kazandı, short trackte Türkiye'nin ilk Dünya Turu madalyası oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Furkan Akar bronz kazandı, short trackte Türkiye\'nin ilk Dünya Turu madalyası oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Furkan Akar, Vancouver'da düzenlenen Short Track World Tour 1'de 500 metrede bronz madalya kazandı. Bu, short track tarihimizin ilk Dünya Turu madalyası oldu; Akar aynı yarışlarda 1000 metrede dördüncü sırada yer aldı.

Kanada'da düzenlenen Short Track World Tour 1 Yarışmasında Milli Sporcumuz Furkan Akar, 500 Metrede Bronz Madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur daha yaşattı. Bu madalya, short track tarihimizin ilk Dünya Turu madalyası olarak kayıtlara geçti.

Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Short Track World Tour yarışında, 500 metre kategorisinde 70 sporcu arasından 3. olarak önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Milli Sporcu Furkan yaptığı paylaşımda "Bu dereceyle, Türkiye Short Track tarihinde ilk kez madalya kazanma başarısını elde etmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan ve gelişimime büyük katkı sağlayan değerli antrenörlerim Burak Akar ve Duygu Belir, fizyoterapistim Gökhan Kocak, zihinsel performans antrenörüm Fatih Ağduman ve tüm takım arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve inançları için teşekkür ederim. Aynı zamanda, desteklerini her zaman hissettiğim tüm spor paydaşlarımıza; Buz Pateni Federasyonumuz, Gençlik Spor Bakanlığı, TMOK ve GSK teşekkürlerimi sunuyorum. Sezonun ilk yarışında böyle anlamlı bir başarı elde etmek benim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Bu başarıyı bir başlangıç olarak görüyor, sezonun geri kalanında ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek ve daha büyük başarılara ulaşabilmek için daha çok çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Bana inanan, destekleyen ve bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ederim. Hedeflerim ve hayallerim için her zaman daha iyisini yapmak üzere çalışmaya devam" diye konuştu.

Furkan Akar aynı yarışlarda dünya 1000 MT dünya dördüncü olarak başarısına bir başarı daha kattı.

Kaynak: İHA
TürkiyeDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü Gözlerini kapatamıyor Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:36:55. #7.13#
SON DAKİKA: Furkan Akar bronz kazandı, short trackte Türkiye'nin ilk Dünya Turu madalyası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei