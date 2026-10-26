Furkan Akar bronz kazandı, short trackte Türkiye\'nin ilk Dünya Turu madalyası oldu

Kanada'da düzenlenen Short Track World Tour 1 Yarışmasında Milli Sporcumuz Furkan Akar, 500 Metrede Bronz Madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur daha yaşattı. Bu madalya, short track tarihimizin ilk Dünya Turu madalyası olarak kayıtlara geçti.

Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Short Track World Tour yarışında, 500 metre kategorisinde 70 sporcu arasından 3. olarak önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Milli Sporcu Furkan yaptığı paylaşımda "Bu dereceyle, Türkiye Short Track tarihinde ilk kez madalya kazanma başarısını elde etmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan ve gelişimime büyük katkı sağlayan değerli antrenörlerim Burak Akar ve Duygu Belir, fizyoterapistim Gökhan Kocak, zihinsel performans antrenörüm Fatih Ağduman ve tüm takım arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve inançları için teşekkür ederim. Aynı zamanda, desteklerini her zaman hissettiğim tüm spor paydaşlarımıza; Buz Pateni Federasyonumuz, Gençlik Spor Bakanlığı, TMOK ve GSK teşekkürlerimi sunuyorum. Sezonun ilk yarışında böyle anlamlı bir başarı elde etmek benim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Bu başarıyı bir başlangıç olarak görüyor, sezonun geri kalanında ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek ve daha büyük başarılara ulaşabilmek için daha çok çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Bana inanan, destekleyen ve bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ederim. Hedeflerim ve hayallerim için her zaman daha iyisini yapmak üzere çalışmaya devam" diye konuştu.

Furkan Akar aynı yarışlarda dünya 1000 MT dünya dördüncü olarak başarısına bir başarı daha kattı.