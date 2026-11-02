Furkan Akar, Kanada'daki World Tour'da bronz kazandı, Türkiye rekorunu geliştirdi - Son Dakika
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Furkan Akar, Kanada'daki World Tour'da bronz kazandı, Türkiye rekorunu geliştirdi

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Furkan Akar, Kanada\'daki World Tour\'da bronz kazandı, Türkiye rekorunu geliştirdi
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Kanada'da düzenlenen Short Track World Tour 1'de Furkan Akar, 500 metrede bronz madalya kazandı. Montreal'deki World Tour 2'de 500 metrede Türkiye rekorunu 40.197 saniyeye geliştiren Akar, iki yarışın genel klasmanında 6. oldu.

Short Track World Tour 1 ve 2 yarışmalarında milli sporcularımız Furkan Akar, Denis Örs, Muhammed Bozdağ ve Metehan Atan dünya sahnesinde mücadele etti.

23-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Short Track World Tour 1 ve 30 Ekim-01 Kasım 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenen Short Track World Tour 2 yarışmalarında sporcularımız, dünyanın en başarılı sporcularıyla mücadele ederek ülkemizi temsil etti.

Vancouver'da düzenlenen Short Track World Tour 1'de 500 metre finalinde rakiplerini geride bırakarak üçüncü olan Furkan Akar, bronz madalya kazandı. Furkan Akar World Tour 1 yarışmasında 1000 metrede final A'da yarışarak az bir farkla madalyayı kaçırarak 4. oldu.

Montreal'de gerçekleştirilen Short Track World Tour 2 Yarışmasında mücadelesini sürdüren Furkan Akar, 500 metre ve 1000 metre mesafelerinde Final B'de yarıştı. 500 metre Final B yarışında 1. olarak genel sıralamada yarışı 6. ve 1000 metre yarışlarında ise genel sıralamada 9. olarak yarışmayı tamamladı. Ayrıca 500 metre yarışlarında 40.197 saniye ile kendisinde olan Türkiye rekorunu geliştirdi ve yine bir başarıya imza attı. Furkan Akar World Tour 1 ve 2 Yarışmalarında elde ettiği dereceler ile genel klasmanda 6. olarak ülkemize bir kez daha bir ilki yaşattı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Dört sporcumuzun uluslararası arenada ortaya koyduğu mücadele, Türk Short Track branşının gelişimini ve yükselen hedeflerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizi ve şanlı Bayrağımızı temsil eden sporcularımız ile teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Hedefimiz temsil değil, kürsü" denildi.

Kaynak: İHA
MontrealTürkiyeKanadaSporSon Dakika

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