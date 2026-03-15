Üye Girişi
Son Dakika Logo

Furkan Akar, Tarihi Bronz Madalya Kazandı
15.03.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumlu Furkan Akar, Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 500 metre finalinde temsil eden milli sporcumuz Furkan Akar, 40.641 ile bronz madalya elde ederek ülkemize tarihteki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Daha önce kış olimpiyat oyunları 6'ncılığı ve Avrupa 3'üncülüğü başarılarıyla tarih yazan Erzurumlu killi sporcu elde ettiği başarı ile gururlandırdı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu'nun Başkanı olduğu kafilede Antrenörler Artur Sultangayev ve Burak Akar, Teknik heyette Fatih Ağduman ve Gökhan Koçak ile milli sporcumuz Deniz Örs yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

10:34
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
08:34
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:52:31. #7.12#
SON DAKİKA: Furkan Akar, Tarihi Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.