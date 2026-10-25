Furkan Akar, Vancouver'da bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi

Furkan Akar, Vancouver'da bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk madalyayı getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcu Furkan Akar, ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun Kanada'daki ilk ayağında bronz madalya kazandı. Vancouver'da 500 metre finalini 41,334 saniyeyle üçüncü bitiren Akar, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli sporcu Furkan Akar, ISU Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun Kanada'da düzenlenen ilk ayağında bronz madalya aldı.
Vancouver kentindeki organizasyonda Furkan Akar, erkekler 500 metre finalinde mücadele etti.
Milli sporcu, 41,334 saniyelik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Furkan Akar, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.
Kaynak: AA
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