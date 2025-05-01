Furkan Orak\'ın Parlayan Performansı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Furkan Orak, bu sezon gösterdiği etkili performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Esenler Erokspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Furkan Orak, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde görev aldığı 26 müsabakada savunmadaki etkinliğinin yanı sıra hücuma katkısıyla da öne çıkan Orak, görev aldığı 26 müsabakada toplam 7 asist yaptı.

2024-2025 sezonunda başarılı bir grafik yakalayan 23 yaşındaki futbolcuyu, Türkiye'den Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile Avrupa'dan da bazı kulüplerle takip ettiği ifade edildi. Sezon sona ermeden transfer sürecinin hız kazanması bekleniyor. - İSTANBUL