Furkan Salduz yeniden başkan seçildi

Malatya'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu'un, 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Furkan Salduz, yeniden seçildi.

Barış İş Hanında bulunan Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde gerçekleştirilen olağan genel kurula, Voleybol Federasyonu MHK Üyesi Ahmet Çelik, Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Ordu ve Konya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlarının yanı sıra dernek üyeleri katıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek listeyle giren Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz yeniden seçildi.

Voleybol Federasyonu MHK Üyesi Çelik, sivil toplum kuruluşlarının günlük hayatta önemli bir yere sahip olduğuna inandığını belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.