Furkan Soyalp: Cesaretimi Denedim - Son Dakika
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Furkan Soyalp: Cesaretimi Denedim

Furkan Soyalp: Cesaretimi Denedim

Furkan Soyalp, Galatasaray maçında gol atma cesaretini denediğini, daha cesur olmasını umduğunu belirtti.

18.09.2024 00:11
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Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp, "Maçtan önce planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera'nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Bunu başaramayınca eleştiri çok büyük. Onu cesaret edip de denemek bana nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar" dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Takımının tek golünü kaydeden Furkan Soyalp, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golü maçtan önce planladığını söyleyen Furkan Soyalp, "Maçın gidişatından dolayı tabii ki duygularım daha farklı. Maçtan önce planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera'nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Bunu başaramayınca eleştiri çok büyük. Onu cesaret edip de denemek bana nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar. Bu artık geçmişte kaldı. Galatasaray deplasmanı her zaman zor. Bugünkü oyun planında istediklerimizi yapamamamız, Sivas deplasmanından buraya gelip, 2 gün burada kalıp yorgun çıkmamız bizi negatif etkiledi" şeklinde konuştu.

"BEN TÜM HAKEMLERLE ARKADAŞIM"

Maçın hakemi Cihan Aydın'ın performansını hakkında da konuşan Soyalp, "Ben tüm hakemlerle arkadaşım, çok yakınım. Cihan hoca da çok yakın arkadaşımdır. Ama mesela bizim pozisyonumuzu, ilk golü çok çabuk geçti. Eline çarptı gibi gördüm ama keşke bu soru işaretleri hiç olmasa. Biz elimizden geleni yaptık" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Furkan Soyalp, Gaziantep FK, Cihan Aydın, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Furkan Soyalp: Cesaretimi Denedim - Son Dakika

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