Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Son Dakika
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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

11.04.2022 21:49
Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur üçüncü ve son maçında Arnavutluk'u 9-1 yendi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur üçüncü ve son maçında Arnavutluk'u 9-1 yendi.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan maçta ay-yıldızlı ekibin golleri Zeynep Kerimoğlu (4), Berivan İçen (4) ve Beyza Kara'dan geldi. Rakip takımın tek golünü ise Iris Armoku attı.

Grubun diğer maçında ise İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-0 mağlup etti.

İsrail, grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası A Ligi'ne yükseldi. Türkiye ise grubu 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, 6 grup genelinde en iyi ikinci sırayı alabilirse, 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası'nın 1. turunda A Ligi'nde mücadele edecek.

B Ligi'nde grup maçları bu ay tamamlanacak ve Arnavutluk karşısında averajını yukarıya çeken Türkiye'nin A Ligi'ne çıkıp çıkmadığı belli olacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Son Dakika
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