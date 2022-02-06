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Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika

Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

06.02.2022 21:55
Futbol: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Suudi Arabistan kulübü El-Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Cezire takımını 6-1 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Suudi Arabistan kulübü El-Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Cezire takımını 6-1 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı.

BAE'de düzenlenen turnuvadaki 2. tur maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Hilal ile BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire karşılaştı.

El-Hilal, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ighalo'nun 36, Pereira'nın 40, Kanno'nun 57, Al-Dawsari'nin 77, Marega'nın 88 ve Carrillo'nun 90+2'nci dakikadaki golleriyle kazandı. Ev sahibi ekibin golünü ise 14. dakikada Diaby kaydetti.

Turnuva tarihinin en faklı galibiyetine imza atan El-Hilal, 9 Şubat'taki yarı finalde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşısına çıkacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Kupası, El Cezire, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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