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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

17.11.2021 00:43
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Stat: Podgorica ŞehirHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic (Dk. 57 Simic), Vujacic, Radunovic, Jovovic (Dk. 67 Bozovic), Jankovic (Dk. 74 Raickovic), Haksabanovic (Dk. 57 Vukotic), Tomasevic, Beciraj (Dk.

Stat: Podgorica Şehir

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic (Dk. 57 Simic), Vujacic, Radunovic, Jovovic (Dk. 67 Bozovic), Jankovic (Dk. 74 Raickovic), Haksabanovic (Dk. 57 Vukotic), Tomasevic, Beciraj (Dk. 66 Vujnovic), Osmajic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir (Dk. 46 Orkun Kökçü), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Berkan Kutlu), Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Kenan Karaman), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 3 Beciraj (Karadağ), Dk. 22 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 60 Orkun Kökçü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 62 Osmajic, Dk. 86 Vukotic (Karadağ)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Hollanda'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti

48. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Çağlar'ın kafa ile ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Vujacic gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Sol kanattan Çağlar'ın ceza sahasına gönderdiği topa Halil kafa ile vurdu ancak yerde de seken topu kaleci iki hamlede uzaklaştırdı.

60. dakikada milli takım öne geçti. Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Orkun çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Sarkic'in parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top, yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-2.

64. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Karadağ'ın hızlı gelişen atağında Beciraj ceza sahasında topla buluşup, geriden gelen Vukotic'e pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleye giden şutu Çağlar Söyüncü çizgi önünde kayarak uzaklaştırdı.

82. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Çağlar Söyüncü kafayı vururken, kaleci Sarkic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 2-1 kazandı.

Dünya Kupası, Türkiye, Almanya, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika Spor


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