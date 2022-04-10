Futbol: Ampute Süper Ligi - Son Dakika

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediye spor sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'ndaki müsabakayı İsmail Güven, Hakan Özpınar hakem ikilisi yönetti.
Müsabakada, Fatih Çelik ise üçüncü hakem olarak görev aldı.
Malatya Büyükşehir Belediye spor kulübünün golünü 10. ve 50. dakikada Mohammad Reza Damavandi, 28. dakikada Mohammad Reza Mır Ahmadı kaydetti.
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünün golünü 42. dakikada Hamza Yusuf Ersen attı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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