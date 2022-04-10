Futbol: Ampute Süper Ligi - Son Dakika
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Futbol: Ampute Süper Ligi

10.04.2022 17:09
Futbol: Ampute Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediye spor sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'ndaki müsabakayı İsmail Güven, Hakan Özpınar hakem ikilisi yönetti.

Müsabakada, Fatih Çelik ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye spor kulübünün golünü 10. ve 50. dakikada Mohammad Reza Damavandi, 28. dakikada Mohammad Reza Mır Ahmadı kaydetti.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünün golünü 42. dakikada Hamza Yusuf Ersen attı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

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Büyükşehir Belediyespor, Malatya, Futbol, TSK, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Futbol: Ampute Süper Ligi - Son Dakika
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