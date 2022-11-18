Dünyanın en iyi atmosfere sahip statları sıralandı! İşte Türkiye'de zirveye oturan takım

Dünyanın en iyi atmosfere sahip 30 stadı sıralandı. Zirveyi Arjantin ekibi Boca Juniors'un stadı La Bombonera alırken, Türkiye'den de 3 takım listede kendine yer buldu.

TÜRKİYE'DE İLK SIRAYA BEŞİKTAŞ YERLEŞTİ

France Football'un yayımladığı dünyanın en iyi atmosferlerine sahip statlar listesine Beşiktaş, 7. sıradan dahil oldu. Galatasaray, 11. sırayı alırken Fenerbahçe ise 17. sırada kendine yer buldu.

ZİRVE ARJANTİN'İN

Ajansspor'da yer alan habere göre, Listenin zirvesinde ise Arjantin ekibi Boca Juniors'un stadı La Bombonera yer aldı. 2. sırada İngiliz devi Liverpool'un mabedi Anfield, 3. sıraya ise Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park yerleşti.

Dünyanın en iyi atmosferine sahip 30 stadyumu şöyle: