Futbol Federasyonu, ligleri tescilledi - Son Dakika
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Futbol Federasyonu, ligleri tescilledi

07.06.2022 08:26
Futbol Federasyonu, ligleri tescilledi

2021-2022 futbol sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Türkiye Kupası tescillendi.

2021-2022 futbol sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Türkiye Kupası tescillendi. Kayserispor'un da ligi 47 puanla 14. sırada tamamlaması resmileşmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, profesyonel ligleri tescilledi. 2021-2022 futbol sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Türkiye Kupası müsabaka raporları incelendi ve tescile karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince liglerin tesciline karar verdi.

Buna göre; Süper Lig şampiyonu olarak Trabzonspor, Türkiye Kupası şampiyonu olarak Sivasspor, Süper Lig'den küme düşen takımlar olarak Rizespor, Altay, Göztepe ve Yeni Malatyaspor tescillendi. 38 hafta süren Süper Lig serüveninde 47 puan toplayan Kayserispor, sezonu 14. sırada tamamladı. Süper Lig'e yükselen takımlar olarak da Ankaragücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor tescillenirken 1.Lige veda eden takımlar ise Kocaelispor, Bursaspor, Menemenspor ve Balıkesirspor takımları oldu. - KAYSERİ

Futbol Federasyonu, ligleri tescilledi
Futbol Federasyonu, ligleri tescilledi

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol Federasyonu, ligleri tescilledi - Son Dakika

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