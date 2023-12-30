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Futbol Gelişim Projesi 2023 yılı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Futbol Gelişim Projesi 2023 yılı çalışmalarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100.000 çocuğun futbolla buluşturulması hedefleniyor. Türkiye'nin dört bir yanında sınıf ile beden eğitimi öğretmenleri ve futbol uzmanlık öğrencileri, gönüllü liderlik ve çocuk futbolu antrenör sertifikası eğitimleri alarak okullarında çalışmaya başladı. Projenin ilk etap çalışmaları 2024 yılında Trabzon, Rize ve Erzurum illerinde verilecek eğitimlerle tamamlanacak. Ayrıca, futsalın da proje kapsamına alınması için çalışmalar başlatıldı ve Futbol Gelişim Projesi'nin 2024-2025 öğretim yılında 41 ile taşınması planlanıyor.

Futbol Gelişim Projesi 2023 yılı çalışmalarını tamamladı
30.12.2023 - 16:03,
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Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100.000 çocuğun futbolla buluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında sınıf ile beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra futbol uzmanlık öğrencilerinin, gönüllü liderlik ve çocuk futbolu antrenör sertifikası eğitimleri alarak okullarında çalışmaya başladığı bildirildi.

2024 yılının Ocak ayında Trabzon, Rize ve Erzurum illerinde verilecek eğitimler ile projede ilk etap çalışmalarının tamamlanacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, projenin paydaşların da büyük desteğiyle planlanan takvimde başarıyla ilerlediğini vurgulayarak, futsalın da proje kapsamına alınması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çetin, 100.000 çocuğu futbolla buluşturma hedefiyle başlanan Futbol Gelişim Projesi'ni ülke çapında büyüterek 2024-2025 öğretim yılında 41 ile taşımak için planlamalar yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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