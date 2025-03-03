Futbol Gençler Grup Şampiyonası Denizli\'de

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Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonası, 05-07 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Kınıklı, Akkonak ve Servergazi Sahalarında oynanacak maçlara 20 takımdan toplamda 360 sporcu katılacak.

Okul Sporları yarışmalarında heyecan devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Futbol Gençler Grup Müsabakaları, 05-07 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda, kızlarda 8 takım, erkeklerde 12 takım olmak üzere 20 takım yarışacak. İllerinde derece yaparak grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan takımlar Denizli'de yarı final bileti arayacak. Türkiye genelinde 9 ayrı grup merkezinde oynanacak maçlar için geri sayım başladı. Kınıklı, Akkonak ve Servergazi Sahalarında oynanacak maçlar için hazırlıklar devam ediyor. Müsabakaların teknik toplantısı 04 Mart 2025 Salı günü saat 17.00'de Pamukkale Yurdu Satranç Salonunda yapılacak.

Yarışmalar için Denizli'ye gelecek tüm ekiplere kazasız bir şekilde hayırlı yolculuklar dileyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, yeni bir organizasyona hazır olduklarını söyledi. Katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dileyen İlman, kazananın kaybedenin birbirini alkışladığı centilmence bir şampiyona olmasını istedi. - DENİZLİ