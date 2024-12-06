Futbol: Haftanın programı

Spor

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanacak. Nesine 3. Lig'de ise 14. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

20.00 Trabzonspor- Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe- Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş- Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Net Global Sivasspor- Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

1. Lig

Yarın:

13.30 Erzurumspor- Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Kocaelispor (Yeni Malatya)

16.00 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

8 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Boluspor- MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Sakaryaspor (Pendik)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler- Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

2. Lig

Beyaz Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 Sarıyer-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Kırklarelispor- Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 İnegölspor- Karaköprü Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 Altınordu-İskenderunspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Anagold 24Erzincanspor- Beykoz Anadoluspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kepezspor- Altay (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Afyonspor- 1461 Trabzon FK (Zafer)

14.00 GMG Kastamonuspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor (Gazi)

9 Aralık Pazartesi:

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor- Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup

8 Aralık Pazar:

14.00 Somaspor-Merkür Jet Erbaaspor (Soma Atatürk)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Artı Değer Vanspor FK (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Serik Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Ankara Demirspor- Giresunspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Nazillispor (Mersin)

14.00 Karacabey Belediyespor- Çimentaş Elazığspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Bucaspor 1928- Menemen FK (Yeni Buca)

14.00 Diyarbekirspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim saha)

14.00 Belediye Derincespor- Karaman FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

3. Lig

1. Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Kemerkent Bulvarspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Artvin Hopaspor- Kırşehir Futbol SK (Arhavi İlçe)

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Karşıyaka- Belediye Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Düzce Cam Düzcespor- Silifke Belediyespor (Düzce Şehir)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Ergene Velimeşespor- Anadolu Üniversitesi (General Barsi Saran)

14.00 Muşspor-Kuşadasıspor (Muş Şehir)

2. Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 Amasyaspor FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (12 Haziran)

14.00 Smart Holding Çayelispor- Uşakspor (Çayeli İlçe)

14.00 Tire 2021 FK- Fatsa Belediyespor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor-T.Metal 1963 Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Balıkesirspor-İnegöl Kafkasspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Beykoz İshaklıspor- Adıyaman FK (Alemdağ)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Nevşehir Gazi)

9 Aralık Pazartesi:

14.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)

3. Grup:

8 Aralık Pazar:

14.00 52 Orduspor FK-Çorluspor (Yeni Ordu)

14.00 Osmaniyespor-Alanya 1221 Futbol SK (7 Ocak)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Çankayaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor- Aliağa Futbol (Sorgun)

14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor- Pazarspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor- Viranşehir Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor- Yapalı İnşaat 1922 (Bolluca)

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor- Karabük İdmanyurduspor (Didim Atatürk)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Sebat Gençlikspor- İzmir Çoruhlu FK (Ortahisar Yavuz Selim)

8 Aralık Pazar:

13.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor- Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK (Kırıkhan İlçe)

14.00 Kırıkkale FK- Polatlı 1926 Spor (Başpınar)

14.00 Zonguldakspor- Bursa Nilüfer Futbol SK (Karaelmas K.Köksal)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984- Niğde Belediyespor (Mümin Özkasap)

14.00 Denizlispor-Orduspor 1967 (Denizli Atatürk)

14.00 Mardin 1969 Spor- Edirnespor (Mardin 21 Kasım)