Futbol: Haftanın programı

Spor

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. Nesine 3. Lig'de ise sezonun ilk yarısı, 12. haftanın 1 erteleme müsabakasıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 ikas Eyüpspor- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor- Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK- Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK- Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK- MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği- Adanaspor (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

22 Aralık Pazar:

14.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor- Karaköprü Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Afyonspor- Altınordu (Zafer)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Fethiyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Anagold 24Erzincanspor- Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kırklarelispor- Altay (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kepezspor- 1461 Trabzon (Kepez Hasan Doğan)

14.00 İnegölspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor- Beykoz Anadoluspor (Gazi)

Kırmızı Grup

22 Aralık Pazar:

14.00 Somaspor- Giresunspor (Soma Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Diyarbekirspor- Ankara Demirspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Karaman FK-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Karaman)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Çimentaş Elazığspor (Mersin)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri- Menemen FK (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Yeni Buca)

14.00 Serik Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Belediye Derincespor-Nazillispor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Nesine 3. Lig 12. hafta erteleme maçı

Yarın:

13.30 Çorluspor 1947-Alanya 1221 FSK (General Basri Saran)