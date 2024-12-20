Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol: Haftanın programı

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

20.12.2024 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. Nesine 3. Lig'de ise sezonun ilk yarısı, 12. haftanın 1 erteleme müsabakasıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 ikas Eyüpspor- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor- Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK- Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK- Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK- MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği- Adanaspor (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

22 Aralık Pazar:

14.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor- Karaköprü Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Afyonspor- Altınordu (Zafer)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Fethiyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Anagold 24Erzincanspor- Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kırklarelispor- Altay (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kepezspor- 1461 Trabzon (Kepez Hasan Doğan)

14.00 İnegölspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor- Beykoz Anadoluspor (Gazi)

Kırmızı Grup

22 Aralık Pazar:

14.00 Somaspor- Giresunspor (Soma Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Diyarbekirspor- Ankara Demirspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Karaman FK-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Karaman)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Çimentaş Elazığspor (Mersin)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri- Menemen FK (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Yeni Buca)

14.00 Serik Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Belediye Derincespor-Nazillispor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Nesine 3. Lig 12. hafta erteleme maçı

Yarın:

13.30 Çorluspor 1947-Alanya 1221 FSK (General Basri Saran)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.