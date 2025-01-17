Futbol: Haftanın programı

Spor

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Nesine 2. Lig'de 18'inci, Nesine 3. Lig'de de 16. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor- Galatasaray (Mersin)

Yarın:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor- Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor- Fenerbahçe (Yeni Adana)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Şanlıurfaspor- MKE Ankaragücü (11 Nisan)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

16.00 Esenler Erokspor- Adanaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)

19 Ocak Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK- Boluspor (Iğdır Şehir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 İnegölspor- Altınordu (İnegöl İlçe)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Batman Petrolspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19 Ocak Pazar:

13.30 GMG Kastamonuspor- Fethiyespor (Gazi)

14.00 Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Afyonspor- Sarıyer (Zafer)

14.00 Kepezspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Kepez Hasan Doğan)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor- 1461 Trabzon FK (Isparta Atatürk)

14.00 Kırklarelispor- Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Anagold 24Erzincanspor- Altay (Erzincan 13 Şubat Şehir)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Serik Belediyespor- Ankara Demirspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Motolux 68 Aksarayspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Ülkea Nazillispor- Giresunspor (Nazilli İlçe)

19 Ocak Pazar:

14.00 Diyarbekirspor-Somaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Buca)

14.00 Karacabey Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Menemen FK (Mersin)

14.00 Karaman FK- Çimentaş Elazığspor (Yeni Karaman)

14.00 Belediye Derincespor-Artı Değer Vanspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Silifke Belediyespor- Ergene Velimeşespor (Silifke Şehir)

19 Ocak Pazar:

14.00 23 Elazığ FK- Artvin Hopaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Kemerkent Bulvarspor- Bornova 1877 (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Kırşehir Futbol- Karşıyaka (Kırşehir Ahi)

14.00 Bursaspor- Düzce Cam Düzcespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Belediye Kütahyaspor- Tokat Belediye Plevnespor (Dumlupınar)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Muşspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Kuşadasıspor- Anadolu Üniversitesi (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Silivrispor-Smart Holding Çayelispor (Silivri Müjdat Gürsu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Muğlaspor-Yurt Et Amasyaspor (Muğla Atatürk)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor- Tire 2021 FK (Kelkit İlçe)

14.00 Uşakspor- Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Fatsa Belediyespor- Balıkesirspor (Fatsa İlçe)

14.00 T. Metal 1963-Beykoz İshaklıspor (Başpınar)

14.00 İnegöl Kafkasspor- Nevşehir Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Adıyaman FK (Mardin 21 Kasım)

3. Grup:

Yarın:

14.00 52 Orduspor-Osmaniyespor (Yeni Ordu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Çorluspor 1947- Bayburt Özel İdarespor (General Basri Saran)

14.00 Alanya 1221- Yozgat Belediyesi Bozokspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Çankaya SK-1923 Mustafakemalpaşaspor (Osmanlı)

14.00 Aliağa Futbol- Ayvalıkgücü Belediyespor (Aliağa Atatürk)

14.00 Pazarspor- Küçükçekmece Sinop SK(Pazar İlçe)

14.00 Viranşehir Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.00 Karabük İdmanyurdu- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Bursa Nilüfer Futbol-7 Eylül Turgutlu 1984 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 İzmir Çoruhlu FK- Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Kırıkkale FK (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Zonguldakspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Polatlı 1926-Sebat Gençlikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Niğde Belediyespor-Mardin 1969 (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Edirnespor-Orduspor (Tunca Futbol Sahası)