Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Hazırlık maçı

20.07.2022 19:16
Futbol: Hazırlık maçı

MKE Ankaragücü ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MKE Ankaragücü ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Ankaragücü, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

MKE Ankaragücü müsabakaya Bahadır Han Güngördü, Sinan Osmanoğlu, Oğuz Ceylan, Abdullah Çelik, Marlon, Diack, Pedrinho, Ghayas Zahid, Tasos, Ariyibi ve Ali Sowe 11'i ile çıktı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 11'inde ise Oytun Özdoğan, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Burak Efe Yaz, Arda Hilmi Şengül, Ogün Özçiçek, Hüseyin Ekici, Atakan Müjde, Enes Savucu, Aly Malle ve Ferhat Canlı yer aldı.

MKE Ankaragücü'nün gollerini 40. dakikada Ali Sowe, 64. dakikada Federico ve 89. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.

Mücadele 3-0 sona erdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Jese, yeni sezonu yüksek motivasyonla bekliyor Açıklaması Son dakika haberi! MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Jese, yeni sezonu yüksek motivasyonla bekliyor Açıklaması
Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
19:08 Dünyada Kovid-19 vakalarının artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler olabilir
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 19:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement