Futbol Heyecanı: Erzincan ve Kars'ta Dev Ekran Keyfi - Son Dakika
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Futbol Heyecanı: Erzincan ve Kars'ta Dev Ekran Keyfi

14.06.2026 09:32
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Erzincan ve Kars'ta, A Milli Takım'ın maçını dev ekranlardan izleyen vatandaşlar coşku doluydu.

Erzincan ve Kars'ta vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izledi.

Erzincanlılar, maçı izlemek için erken saatlerde Dörtyol Meydanı'na geldi.

Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Etkinlikte, vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi.

Maçı, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da izledi.

Kars

Kars'ta da A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı için mesire alanına dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, Susuz Belediyesi tarafından ilçedeki mesire alanında kurulan dev ekrandan maçı izledi.

Belediye görevlileri etkinliğe katılanlara çorba dağıttı.

Müsabakayı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların maçı izlemek için alana geldiğini belirterek, "Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na katıldık, vatandaşlarla birlikte ilk maçı izledik. 'Çorba bizden sandalyeni al gel.' dedik." dedi.

Kaynak: AA

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