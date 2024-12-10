Futbol İçin Çözüm Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol İçin Çözüm Zamanı

Futbol İçin Çözüm Zamanı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, futbolun sorunlarını çözmeden başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

10.12.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız." dedi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programına Başkan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve spor camiasında birçok isim katıldı.

Futbolun adaletli yönetilmesine inanarak bu göreve talip olduğunu ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizler futbolun değerli paydaşları olarak sorunları çözmek istiyoruz. Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern statlarla birlikte teknolojinin yeni gelişmelerine ayak uydurmak ve gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak zorundayız." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı'na Türk futbolunun kalkınması için 5 önemli proje sunduklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan ilki standart sözleşme konusu; oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanarak çarpık düzen yerine, tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak ve kulüplerimizin oyuncu sözleşmelerinden pazarlık güçlerini artırmak. Vadesi geçmiş borç kontrolü futbolumuzun kanayan yaralarından biri. Borçların geç ödenmesi konusunu çözmek istiyoruz. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontroller getirmeyi planlıyoruz. Harcama limitlerinde geçmiş dönemdeki uygulamalar, gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonuçları veremedi. Bunu daha şeffaf ve daha basit hale getirerek gereksiz esneklikleri sağlamadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede kulüplerin harcamaları kontrol altına alınacak ve tüm kamuoyu kulüplerin mali durumları hakkında bilgi sahibi olacak.

Son projemiz ise saha içi rekabeti tesis etmek amacıyla planlanıyor. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Kulüplerimizin itici gücü bize bu yolda büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz. 2024 sonuna geliyoruz. İnşallah yeni yıl ülkemizin büyük başarıların yılı olacak."

Konuşmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü takdim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol İçin Çözüm Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol İçin Çözüm Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.