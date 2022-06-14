Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe 'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev ( Ukrayna ) ya da Midtjylland ( Danimarka ) ile eşleşecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor - Son Dakika

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