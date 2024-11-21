Futbol Okulları Düzeni Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol Okulları Düzeni Önemli

Altınordu Başkanı Özkan, TFF'nin futbol okullarını düzenleme çabasını destekledi.

21.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yurt genelindeki futbol okullarının işleyişini belli bir düzen altına alma çalışmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'a hitaben yaptığı açıklamada, TFF'nin futbol okullarının faaliyetlerini düzenleme girişiminin çok doğru olduğunu belirtti.

Herkesin futbol okulu açamaması gerektiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Gerçekten futbol okulları da diğer tüm esnaflarımız gibi Maliye'ye kayıtlı olmalı. Gerçekten işin içinde 'geleceğimiz çocuklarımız' var ise, onların sağlıklı ortamda ve ehil kişiler yönetiminde spor yapmaları sağlanmalı, denetlenmeli.

Ancak amaç; çocuk üzerinden gelir elde etmek asla olmamalı. Aman dikkat! Mevlüt Başkan, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, 'sokak futbolu' biteli çok oldu!. Sokak futbolu biteli, doğal yetenekli çocuklar da kayboldu! TFF'nin ligleri düzenlemenin yanı sıra, 'futbolu tabana yaymak' gibi çok önemli bir işlevi daha vardır."

Özkan, futbolun tabanında futbol okullarının yer aldığını belirterek, "Futbol okulları yönetimini bir yandan dirlik ve düzene koyarken, öte yandan futbol okulları açılmasını teşvik edici unsurlar da ekleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Seyit Mehmet Özkan, Yerel Haberler, Altınordu, Politika, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol Okulları Düzeni Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
01:22 Konya’da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 19:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol Okulları Düzeni Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.