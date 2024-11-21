Futbol Şenliğiyle Ahlaki Değerler Destekleniyor

Spor

Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "13. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği"nin 1. etabı gerçekleştirildi.

Arhavi Kaymakamlığı koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla İlçe Stadı'nda organize edilen şenliğe, 8-10 yaş grubunda 296 öğrenci katıldı.

Şenliğin 13'üncü sezonunun 1. etabında, kız ve erkek öğrencilerden oluşan karma takımlar mücadele etti.

Maç esnasında fair-play kurallarına uygun davranış sergileyen sporcular, hakem tarafından mavi kart gösterilerek ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve toplumla uyumlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çaba sarf ettiklerini söyledi.

Buradaki faaliyetle eğitim anlayışlarının uyumlu olduğunu belirten Acar, "Centilmenliğin, arkadaşlığın, dostluğun ön planda olduğu, kaybedenin olmadığı bir şenlikteyiz. Arhavi'deki tüm üçüncü sınıf öğrencilerimiz, velilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız burada." dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer ise projenin uzun yıllar sürmesini temenni etti.

Proje ile spor kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Biçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Spor kültürü olmayan bir yerde başarı olmaz. 6-13 yaş grubu bizim için çok önemli. Bu dönemde öğrenilen her beceri ve toplumsal değer ileriki yaşantılarında da devam edecektir. Sahalarda görmeyi istemediğimiz, şiddet, fanatizm gibi davranışları yok etmeyi amaçlayan özel ve canlı bir program. Keşke bunun önemini herkes kavrasa, kulüpler sahip çıksa, arkasında olsa çok kısa zamanda Türkiye'de spor kültüründe değişimler olacaktır diye düşünüyorum."

TRT Spor Yorumcusu Fatih Doğan da projede, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere dürüst oyun ve fair-play anlayışını öğretme çabasının ön planda olduğuna dikkati çekerek, "Önemli olan kazanmak değil, yarışmanın içinde olmak, anın mutluluğunu yaşamak." diye konuştu.

Gün içinde tamamlanacak projenin koordinatörü Fikret Kadıoğlu da hem futbolu çocuklara sevdirdiklerini hem de yetenekli sporcuları tespit ettiklerini belirtti.