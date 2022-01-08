Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Turgut Doman, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Roche, Uğurcan Yazğılı, Rüştü Hanlı, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 70 Kingsley), Fıratcan Üzüm, İsmail Erdoğan (Dk. 90 Ömer Çakı), Bruns (Dk. 90 Harun Kaya), Celil Yüksel, Tetteh
Bursaspor: Erhan Erentürk, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 77 Bruno), Taha Altıkardeş, Capan, Onur Atasayar, Kubilay Sönmez, Batuhan Kör (Dk. 59 Alasgarov), İsmail Yüksek (Dk. 90 Kerem Şen), Burak Altıparmak (Dk. 90 Tuğbey Akgün), Hasan Ayaroğlu (Dk. 59 Ofosu), Matavz
Goller: Dk. 49 Bruns, Dk. 64 Tetteh, Dk. 80 Celil Yüksel (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 84 Bruno (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Taha Altıkardeş (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Onur Atasayar, Dk. 57 Burak Altıparmak, Dk. 57 Kubilay Sönmez, Dk. 79 Alasgarov, Dk. 90+3 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 57 Cem Özdemir, Dk. 57 Benasser (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, Bursaspor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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