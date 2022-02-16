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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.02.2022 18:53
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Alper Akarsu, Gökhan Memişoğlu, Murat Şenerİstanbulspor: Mücahit Serbest, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 78 Eslem Öztürk), Berkay Görmez (Dk. 46 Topalli), Cajic (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Memişoğlu, Murat Şener

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 78 Eslem Öztürk), Berkay Görmez (Dk. 46 Topalli), Cajic (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin), Ethemi, İbrahim Yılmaz

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Emin Bayram, Bülent Cevahir (Dk. 80 Abdurrahim Dursun), Bertu Alican Özyürek (Dk. 90 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi, Gökhan Karadeniz (Dk. 80 Tugay Kacar), Berk Yıldız (Dk. 80 Bregu), Balaj (Dk. 65 Kasongo)

Goller: Dk. 70 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+1 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 81 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Berk Yıldız, Dk. 36 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 37 Mehmet Yeşil, Dk. 62 Okan Erdoğan (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Gökhan Memişoğlu, Mehmet Yeşil, Esenyurt, Akarsu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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