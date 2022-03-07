Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

07.03.2022 22:24
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet AkıncıkBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Kethevoama), Kore (Dk. 78 Birol Parlak), Otoo (Dk. 78 Berat Aydoğdu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Kethevoama), Kore (Dk. 78 Birol Parlak), Otoo (Dk. 78 Berat Aydoğdu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk. 66 Cumali Bişi)

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen (Dk. 67 Hakan Çinemre), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 67 Lopes), İlhan Depe (Dk. 80 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar (Dk. 67 Mustafa Çeçenoğlu), Mayi (Dk. 88 Asım Hamzaçebi), Ömer Şişmanoğlu, Djedje

Gol: Dk. 83 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Doğa İşeri, Dk. 82 Kethevoama, Dk. 83 Atilla Özmen (Balıkesirspor), Dk. 35 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 43 Schwechlen, Dk. 71 Oğuz Yılmaz, Dk. 90 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Altaş Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

YORUMLAR
500
Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü Balıkesir'de hurdacılara sıkı denetim Balıkesir'de hurdacılara sıkı denetim

Mustafa Kemal Atatürk, Birol Parlak, Atilla Özmen, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
22:03 Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement